شكرا لقرائتكم خبر عن من اوضة نومها – اتفرج رانيا يوسف شغالة رقص بالفستان المخرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، بفيديو جديد في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام).

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو الذي نقلته (بلدنا) بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية بدلة رقص زرقاء، وعلقت على الفيديو قائلة: “تم التحقق شكرًا معجبي على الفيديو، داعمون دائمًا”.

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد أن قامت بنشر صورها وهي ترتدي كاش مايوة عبر حسابها على “إنستجرام”، الأمر الذي جعل رانيا يوسف تتصدر التريند ومحركات البحث جوجل بعد تدول إطلالتها الجريئة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم عدد زيجات الفنانة رانيا يوسف، وهم ثلاثة زيجات الاولى كانت من المنتج محمد مختار ، والذى انجبت منه ابنتيها نانسى وياسمين وانفصلا بعد فترة طويلة من الزواج، ودخلا فى صراعات وصلت الى ساحات القضاء بسبب اتهامها له بعدم الصرف على بناته.

اما الزيجة الثانية للفنانة رانيا يوسف ، فكانت من كريم الشبراوى ولم تستمر طويلا حتى انفصلا بعد الزواج باسابيع قليلة ، حيث انتهت ايضا هذه الزيجة بازمة كبيرة كادت ان تدفع حياتها ثمنا لهذه الزيجة حيث اتهمت بالاتجار فى المخدرات ، بعد ان وجد المخدرات فى سيارتها الا انها اثبتت براءتها وكان قد نصب عليها ايضا فى مبلغ مالى كبير