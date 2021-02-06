شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة: اختفيت بعد فيلم مع محمد سعد لأنني فقدت القدرة علي ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت فنانة شهيرة أسباب اختفائها من الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد فيلمها مع محمد سعد.

وقالت الفنانة التونسية فريال يوسف إنها في أثناء تصوير فيلم “محمد حسين” مع الفنان محمج سعد ذهبت لركوب الخيل لكنها سقطت من فوق أحد الأحصنة لتتعرض لإصابة في ظهرها.

وأضافت: لم أعِر الإصابة اهتماما لكني فوجئت بها تتفاقم لدرجة أنني فقدت القدرة على المشي و وقتها مكثت في المستشفى لمدة 10 أيام ثم سافرت لألمانيا للحصول على بروتوكول علاج سوف يرافقني لنهاية حياتي.