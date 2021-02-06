جومانا مراد تكشف مزايا الإنجاب في سن متأخرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تغيرت حياة جومانا مراد بعد الإنجاب في سن متأخرة وقالت إنه رغم أن الإنجاب مبكرا فيه الكثير من المزايا، إلا أن الإنجاب بسن متأخرة، جعلها تمارس الأمومة بطريقة ناضجة وإحساس أكبر بالمسئولية.

جومانا ردت على الانتقادات الموجهة إليها من مواطنيها بسبب تحدثها باللهجة المصرية بدلا من السورية.

وقالت جومانة خلال استضافتها في برنامج B My Guest مع الإعلامي بلال العربي على شاشة روتانا إنها أم صارمة جدا في التعامل مع أولادها وفي تربيتهم، وتغيرت حياتها بعد الأمومة بشكل كامل، وإنها سبب من أسباب نومها واستيقاظها باكرا.

ورفضت جومانا هجوم بعض مواطني الدولة السورية عليها بسبب حبها لمصر وتحدثها باللهجة المصرية، وكشفت عن مدى حبها للهجات العربية وخاصة المغربية وقدرتها على إتقان العديد منها.

جومانا أكدت أنها قضت عدة سنوات في دبي وتعلمت هناك التحدث بعدة لهجات، وقالت إننا جميعا شعب عربي واحد ولا يجب أن تفرقنا اللهجات، كما أعلنت اعتزازها بشعب الجزائر لما لها من شعبية كبيرة هناك مؤكدة أنهم يعشقون الفن ولا يجاملون نهائيا.