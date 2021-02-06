سيدة أجنبية تفضح دنيا بطمة: سرقت ابنتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت سيدة أجنبية الفنانة المغربية دنيا بطمة بفضحها واتهامها بسرقة صورة ابنتها واستخدامها على أنها صورة لابنتها.

وأوضحت السيدة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة دنيا بطمة أنها عند مواجهتها بالأمر قامت بحظرها من موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الذي نشرت الصورة عليه.

وقالت السيدة الأجنبية في الفيديو : “لا أفهم.. مطربة مشهورة في المغرب قامت بسرقة صور ابني وانا قمت بأخذ المنشور ونشره في الستوري الخاص في انستجرام لتقوم بحظري والستوري الخاص بي راح”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو مؤكدين أنها تقصد الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي كانت قد نشرت قبل ما يقارب اليومين صورة لابنتها الصغيرة ليلى روز، فيما عبر البعض عن استيائهم واستغرابهم من الأمر، حيث تساءل البعض لماذا قامت دنيا بنشر صور لطفل ونسبها لابنتها.

ودافع البعض الأخر عن دنيا بطمة، فجاءت التعليقات :”عادي وليدات صغار مكيتحطوش تصاورها اي واحد كياخد صورة من غوغل ويحطها”، وقالت متابعة أخرى من المغرب إن دنيا بطمة فضحتهم في الوطن العربي مستشهدة بقضية حمزة بون بيبي، لتقوم بفضحهم في الغرب: “مقداتها شوهاتنا فالعالم العربي صافي بقا غير الاجانب يسمعو خبارنا”.