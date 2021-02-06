تطورات جديدة في قضية مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كينجو على يد زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تطورات جديدة شهدتها قضية مقتل زينة كنجو والمتهم فيها زوجها وذلك بعد أن أصدر النائب العام في لبنان لائحة اتهام بحق زوج عارضة الأزياء اللبنانية.

وأوضح محامي عائلة زينة كنجو أن النائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على زوج الراحلة، إبراهيم غزال، بجناية المادة 549 من قانون العقوبات والمتعلقة بالقتل العمدي، حيث تصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.

وأحال النائب العام الملف إلى قاضي التحقيق تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية على أن يليها مذكرة إنتربول دولية، وذلك منع المتهم من السفر.

ولا زال، زوج عارضة الأزياء اللبنانية متواجداً في إسطنبول حتى اللحظة وأن افراداً من الجالية اللبنانية أبدوا استعدادهم لتوكيل محام ورفع دعوى لملاحقة القاتل على الأراضي التركية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر لقناة سكاي نيوز.

كان الزوج المتهم غادر لبنان صباح يوم 30 يناير الماضي، وذلك بعد تنفيذ جريمته مباشرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي متجهاً إلى إسطنبول. وعند وصوله إلى إسطنبول اتصل بصديق له طلب منه إبلاغ القوى الأمنية بحصول الجريمة. وذلك بحسب ما كشفته مصادر أمنية.