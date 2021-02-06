صفاء سلطان تدلي باعترافات جريئة عن حياتها الخاصة: زوجي الأول كان عنيفًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة صفاء سلطان على ما تردد بشأن زواجها ثلاث مرات مؤكدة أنها تزوجت مرتين في حياتها.

وأكدت صفاء سلطان أن أول زواج لها كان من السيد وسيم نور الدين الجزائري، الذي يشغل منصب مدير عام في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة وهو والد ابنتها “أملي”.

أما زواجها الثاني فكان سريا دون أن تكشف عنه، نافية وجود ارتباط سابق بينها وبين الفنان السوري طارق مرعشلي، ومؤكدة على أنه زميل لا أكثر.

أوضحت الفنانة السورية صفاء سلطان أن أول زواج لها كان تقليديا بسبب ضغط الأهل، حيث تزوجت في عمر السابعة عشر، مشيرة إلى أنها كانت عادات وتقاليد في تلك الفترة، وجميع قريباتها تزوجن بهذه الطريقة، لكن الأمور اختلفت بالعصر الحالي.

قال صفاء أن ما أغراها بزوجها الأول أنه كان يعيش في أمريكا، فطلبت منه إكمال تعليمها، وكان هدفها الأساسي السفر إلى أمريكا وفق تعبيرها، منوهة إلى أنها كانت تحبه في المرحلة الأولى لكن اختلفت مشاعرها عندما تغيرت معاملته معها.

اعترفت صفاء أنها تعرضت للعنف في زواجها الأول، وأن ردة فعلها كانت مماثلة، لكن تراكم هذه الأمور دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالانفصال.

ورغم كل ما تعرضت له سلطان، إلا أنها وجهت له رسالة شكر عبر الهواء، مشيرة إلى أنها تعلمت منه أمورا إيجابية كثيرة، وخلق منها شخصية قوية، لكونه كان يستفزها كثيرا فخلق منها شخصية مختلفة بحسب تعبيرها.