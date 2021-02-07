شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة فيفي عبده تصعق الجميع وتكشف تفاصيل محزنة عن مرض والدتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت ابنة الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، تفاصيل جديدة تتعلق بمرض والدتها.

وأوضحت الفنانة عزة مجاهد، أن والدتها، فيفي عبده، تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها، واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي.

وكانت فيفي عبده أطلت على محبيها قبل أيام من أجل الحديث عن أحوالها، طالبتهم بالدعاء لها كي تتخطى الأزمة الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى كونها تفتقدهم بشدة.

إلا أنها لم تسلم من الشائعات والأحاديث التي طالت حالتها الصحية، بعدما تحدث البعض عن كونها دخلت إلى العناية المركزة من أجل تلقي العلاج، وروج البعض الآخر شائعة عن وفاتها.

ردت الفنانة فيفي عبده على شائعة دخولها غرفة الإنعاش في أحد المستشفيات بسبب تدهور حالتها الصحية.

وعبر حسابها بـ”انستجرام” نشرت “فيفي” صورة لها وعلّقت قائلةً: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو، أه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول أنا في الانعاش بعد الشر عليّا، إنشالله اللي يكرهني”.

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.