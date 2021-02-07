تسريب يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نهاية مسلسل «لؤلؤ» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، زعموا أنها مشهد النهاية من مسلسل «لؤلؤ»، والذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر فيها الفنان إدوارد، والذي يجسد شخصية «مجدي هلال» مدير أعمال «لؤلؤ»، والتي تجسدها الفنانة مي عمر.

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وظهر في الصورة الفنان إدوارد وبجانبه أفراد الشرطة في مشهد يوحي بأنه من قام بقتل «لؤلؤ» في مشهد النهاية.

وعلق النشطاء على الصورة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «والله كنت متأكدة إنه هو اللي قتلها في الآخر»، و«مستحيل يكون قتلها، ده أكتر واحد كان بيحبها إزاي يقتلها؟».

ويٌذكر أن مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

كما يشارك في بطولته كل من: هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.