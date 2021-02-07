مذيع حلقة «مؤخرة رانيا يوسف» يفجر مفاجأة غير متوقعة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المذيع العراقي نزار الفارس تفاصيل جديدة عن الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت فيها رانيا يوسف.

ومن خلال تصريحات صحفية، قال الإعلامي العراقي نزار الفارس إن كل الأسئلة التي تم عرضها على الفنانة رانيا يوسف كانت على علم بها قبل التصوير.

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وشدد الإعلامي نزار الفارس على أنه يمتلك أدلة تقوي موقفه ضد الفنانة في دعواها التي أقامتها ضده، وهي الرسائل المصورة ومقاطع الفيديو المسجلة في الكواليس، والتي تثبت أن رانيا كانت راضية تمامًا عن الحلقة، وأسئلتها الجريئة.

وعن تلك الأدلة، قال الإعلامي العراقي نزار الفارس: «عندي تسجيلات صوتية بموافقتها على كل اللقاء، وزي ما هي رفعت دعوة أنا كمان هرفع قضية عليها».

وفي وقت سابق، كان الإعلامي العراقي نزار الفارس قد أكد إنه سيقاضي الفنانة، بتهمة التشهير وأنه بالفعل بدأ في اتخاذ الاجراءات ضدها، وذلك عقب البيان الأخير للفنانة.

وكان المذيع العراقي كلف بالفعل المستشار هيثم عباس، بالقضية، ومن جانبه أصدر الأخير بيانًا تضمن الآتي: «كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامي نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه مع الفارس، والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الإعلامي نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكانا التصوير داخل أحد ارقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير ابدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامي نزار الفارس و بالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى اقرب فرصة».