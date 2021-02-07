السر في الرضاعة.. ويزو تكشف السبب الحقيقي وراء وزنها الزائد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة دينا محسن نجمة مسرح مصر الشهيرة بويزو أسرار عن طفولتها وقالت إنها كانت تحب مادة العلوم في طفلوتها وأن والدها كان يستطيع حملها ويصفها بـ الشوال.

دينا تحدثت عن السمنة في حوارها مع عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس وقالت: والدتي تناولت أدوية فيتامين ورضعتني سنين، عند فطامي استبدلوا اللبن الطبيعي بالحلويات، وأصبت بفتق.

وأضافت: والدتي ظلت سنتين ترعاني، وجربت أنواع رجيم كثيرة وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو”.

وتابعت: سبب زيادة وزني يرجع إلى النظم الغذائية، أبدأ بشكل جيد وأخسر الوزن، ولكنني لا أواصل وأعود ليزيد وزني أكثر من ذي قبل.

وعن حب ويزو للطعام والأكل، قالت: أحب المحشي جدا والبط والفراخ، والفطير بالمش والفلفل الحراق وأم علي والفتة بالموزة.

ويزو شاركت مؤخرا في مسرحية “اللوكاندة” التي عرضت على مسرح نجيب الريحاني، ويشارك بها كل من أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير.