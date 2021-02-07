هالة سرحان تعليقا على صورة عمرو دياب مع إنجي كيوان: كفاية ياستات

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الإعلامية هالة سرحان رسالة إلى عمرو دياب بعد انتشار صوره مع الموديل إنجي كيوان.

الإعلامية هالة سرحان علقت على الصور من خلال منشور على حسابها الخاص في تويتر .

هالة كتبت: صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة، طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد إخراج طارق العريان.

وأضافت: اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور، واضح أن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة، أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور.

عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان عطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير على شاطئ ناموس في ٢٢ فبراير الجاري.

الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية “وأنا معاك”، وتشارك فيه الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.