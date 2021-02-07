شكرا لاهتمامكم بخبر شبيه عمرو دياب يروي حكايته مع الهضبة وكواليس أول لقاء بينهما.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شبه كبير يجمع بينه وبين عمرو دياب، لدرجة أن البعض تصور أن تقنيات حديثة في الجرافيك قامت بتركيب وجه عمرو دياب في شبابه على وجهه في مراحل مختلفة.

حسام مصطفى شبيه عمرو دياب الذي شارك الهضبة في إعلانه ولد في أسيوط وأحب عمرو دياب وكان حريصاً دائماً على أن يسمع ويشاهد أغانيه في التليفزيون ويسجلها ويعيدها مراراً.

حسام قال: في سن المراهقة بدأ شكلي وملامحي تقترب منه، فأنا منذ طفولتي حريص على شراء شرائط عمرو دياب، أعشق أغانيه وكنت معجباً بملابسه وتسريحات شعره.

وأضاف: أنا من أسيوط ولم يحالفني الحظ أن أحضر حفلات الهضبة إلى جانب أنني ليس لدي قدرة مالية لحضور هذه الحفلات، وأكتفي فقط بتسجيل أغانيه فيديو وأكررها وأعيدها لأشاهدها كثيراً.

وتابع: كنت دائماً أتمنى أن أراه في الواقع، وأن أعطي له أوتوجرافي ليوقع فيه بخط يده أو ألتقط صورة لي معه. دائماً أتابع أخباره وكان لديّ شعور قوي بأنني سأقابله في يوم من الأيام.

واستطرد حسام متحدثتا عن نفسه: أنا خريج معهد حاسب آلي، وأعمل في مجال الكمبيوتر، وأبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً ومن خلال صفحتي على فيسبوك كنت أنشر بعض الصور الشخصية لي، وكان بعض الأصدقاء يقولون لي: أنت شبه عمرو دياب، ووصلت صوري عن طريق بعض الناس على فيسبوك لجروب عمرو دياب، ولم أكن أعلم أن هناك هذا الجروب للهضبة.

وأضاف: من هنا جاءت شهرتي وأطلقوا عليّ شبيه عمرو دياب، وبدأ معدو البرامج في القنوات الفضائية يتصلون بي ويستضيفونني في البرامج، وكان بعضهم يبحث عني على جوجل بعنوان شبيه عمرو دياب.

هذا كله أتاح لحسام أن يشترك في إعلانات عمرو دياب، فكان الإعلان الأول له في رمضان 2019 “يلا نجمع حبايبنا”، فقد كانت الشركة المنتجة للإعلان تبحث عن شبيه لعمرو دياب يقوم بدوره في فترة الشباب، وهو يلعب كرة مع أصدقائه في بورسعيد.

وعن هذه التجربة قال حسام في مقابلة صحفية: عرضت عليّ الشركة المنتجة الاشتراك في الإعلان فوافقت على الفور، وقمنا بالتحضير لمدة 6 أيام لتجهيز الإكسسوارات والملابس والبواريك (و10 أيام أخرى، كل يوم بروفات لأكثر من لوك لأغاني عمرو دياب، وكنت في البروفات أقوم بعمل الماكياج واللوك الخاص بكل أغنية وأرتدي ملابسها، وأحياناً كنت أصور في اليوم الواحد ثلاثة لوكات لثلاث أغانٍ له.

وعن لقائه بعمرو دياب قال حسام لم يحدث أن جلست معه أيام البروفات أو قبل التصوير، فأنا قابلته فقط يوم تصوير المشهد الذي جمع بيننا.

نظر لي نظرة استمرت دقيقة واحدة عبرت عن إعجابه الشديد بشكلي الذي يشبهه إلى حد التطابق، وقال: ذكرتني بنفسي وأنا شاب. وأثناء المشهد الذي جمع بيننا كان يوجهني كثيراً، أي أن حديثنا كان خاصاً بالعمل فقط، عمرو دياب في وقت التصوير يكون قليل الكلام جداً، ما يعنيه عمله فقط، ويكون في حالة تركيز شديدة.