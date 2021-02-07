زوجة كريم فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة في عيد ميلادها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.

ووفقًا لما جاء في صورة نشرتها الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هنأتها من خلالها بعيد ميلادها.

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وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير، فقد تألقت بها دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، بجيب قصيرة من الجلد باللون الفضي، ومرتديه معها توب بسيطا وجذابا باللون الأسود الذى يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال اطلالتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية جذابة، ووضعت اكسسوارات للشعر باللون الأسود لإكمال ظهورها.