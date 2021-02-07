عارفة عبد الرسول تفجر مفاجأة في اول تعليق لها بشأن أزمتها مع صحفية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حاولت الفنانة عارفة عبد الرسول الدفاع عن نفسها في اول تعليق لها على أزمتها مع إحدى الصحفيات، حيث أنهت الخط في وجهها بشكل غير لائق بزعم أنها كانت متعبة.

ومن خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، صرحت عارفة عبد الرسول بأنها ستنشر اعتذارا للصحفية عما بدر منها مشيرة إلى أنها أول مرة يصدر منها هذا التصرف.

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وقالت عارفة عبد الرسول «إن شاء الله عندما أرجع للبيت سأنشر اعتذارا، هم تركوا الفعل وأمسكوا في رد الفعل، أنا كتبت أنها أول أمرة أفعل ذلك، ولم أكن أبدا هكذا».

وخلال الساعات الماضية اثار منشور لعارفة عبد الرسول جدلا واسعا بعد أن اتهمت إحدى الصحفيات بإزعاجها لكثرة الاتصال بها وهو ما نفته الصحفية تماما من خلال منشور آخر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».