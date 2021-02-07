شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حمالة .. اتفرج هيفاء وهبي بصدر عاري تمسك منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، في منصة إنستغرم، صورة للفنانة هيفاء وهبي، وهي عارية بالكامل.

وبدت هيفاء وهبي في الصورة بدون حمالة صدر ويدها اليسرى وسط نهديها ،ممسكة بفستانها المكشوف تحاشيا لسقوطه ، والأخرى تتحسس وجهها وخصلات شعرها.

وانهالت المشاركات والتعليقات على إطلالة الفنانة اللبنانية بكثرة ، مشيرة إلى أن هذه الإطلالة كانت تتناسب مع المسلسل الجديد لهيفاء وهبي ” أسود فاتح “.

وأكد رواد منصة إنستغرام أن الصورة المتداولة أظهرت الفنانة بكامل أناقتها وجمالها ورقتها وانوثتها، وبشفتين يبدوان قادران على النطق والحركة بشكل طبيعي بعكس ما هما عليه في المسلسل.

ويأتي تداول هذه الصورة مع بداية عرض مسلسل الدراما العربية المشتركة “أسود فاتح”، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، والذي لفتت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجمهور إليها بشكل كبير، وذلك نتيجة الأداء التمثيلي لها، والذي وصفه الجمهور بـ”الرائع”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأيهم من خلال تداول مقاطع فيديو للعمل الدرامي، مُعربين أولاً عن إعجابهم بالكادر الفني الضخم الذي يجتمع في المسلسل إضافة لقوة الإخراج واكتمال العناصر الدرامية من صورة ومؤثرات، وثانياً أداء الممثلين الذي تربعت على عرشه الديفا هيفاء وهبي والنجم السوري معتصم النهار وكان أول مشهد جذب انتباه الجمهور هو اجتماع وهبي بشخصية “رانيا خطاب” مع الفنان السوري معتصم النهار بشخصية “راغب” في مشهد خيانته لها، حيث قال المشاهدون إن وهبي والنهار أبدعا في تجسيدهما للدورين من خلال نظراتهما وحركات جسدهما، إضافة إلى إتقانهما للهجة المصرية بكل حرفية.

كم وصف الجمهور هيفاء وهبي بأنها “وحشة تمثيل” ومن أبرز تعليقات المتابعين التي أشادت بأداء وهبي، قول إحدى المتابعات: “أكتر حد حقيقي بالتمثيل هيفاء وهبي ترفع لك القبعة”، وساندتها أخرى: “والله بطلة بالتمثيل جبارة استمري هيفاء وسوي لنا أعمال حلوة أكثر متل ما تعودنا”.

انتقادات بالجملة في المقابل، تحدث الكثير من المتابعين عن عدة نقاط سلبية أثرت على الأداء التمثيلي لـ”هيفا”، كان أبرزها ظهور آثار عمليات التجميل على وجه الفنانة اللبنانية، وعلى شفتيها التي بدتا منتفتختين وجامدتين، حيث أدى ذلك إلى قلة الإقناع وصعوبة التعبير بملامح وجه جامدة لا تستطيع من خلالها أن تبكي وتضحك وتعبر بشكل تام، فعلّق أحدهم بالقول: “هيفاء بالصور بتجنن عكس التلفاز طالعة كتير كبيرة والعمليات واضحة بوجها وتمها مش عارفة تحركو”.

وتعرضت وهبي أيضاً لانتقادات متعلقة بالثنائية التي تظهر بها حالياً مع معتصم النهار، حيث أشار الجمهور إلى فارق العمر الواضح بينهما خلال التمثيل، وبرأيهم فإنه من الأفضل أن يؤدي شخصية “راغب” ممثلاً بنفس عمر وهبي، أو يؤدي دور شخصية ” رانيا” ممثلة بعمر النهار، حيث اعتبر الجمهور أن السنوات التي تكبر فيها وهبي زميلها النهار هو فارق كبير حتى اعتقد المشاهدون أن النهار يُجسد شخصية ابنها أو زوج ابنتها كون ابنتها زينب فياض مُتقاربة في السن أكثر مع النهار، فعلّق متابعون: “شو دور هيفاء أمو لمعتصم؟”، “فرق العمر واضح كتير بتحس انو عامل علاقة مع حماتو”.

وعلى صعيد وقت العرض، قال الكثير من المتابعين إن هذا المسلسل الاحترافي من حيث التمثيل والإخراج والنجوم الموجودين فيه كان من المفترض أن يُعرض على معظم الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان المُبارك، مُعللين ذلك أن أغلب المشاهدين لا يستطيعون متابعته من خلال المنصات الإلكترونية التي يُعرض عليها، حيث اعتبر الجمهور أن هذه النقطة السلبية جعلت نسبة المشاهدة والانتشار ضعيفة.

والجدير بالذكر أن “أسود فاتح” كان من المُفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت لتعذر التصوير في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة، ويروي العمل الدرامي قصة حب متشابكة تحدث بين القاهرة وبيروت، وهو التعاون الأول بين هيفاء وهبي والشركة المنتجة “الصّباح إخوان”.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم “بحر النجوم” عام 2008، ثم اختيرت في عام 2009 لبطولة فيلم “دكان شحاتة” الذي أخرجه المصري خالد يوسف حيث حققت آنذاك نجاحاً حافلاً فيه، وقدمت بعد ذلك عدداً من الأعمال منها فيلم “حلاوة روح” ومسلسل “كلام على ورق” و “مريم” و “الحرباية”.