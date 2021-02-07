شكرا لاهتمامكم بخبر في ذكرى وفاته.. سر زواج نور الدمرداش من كريمة مختار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مثلما كان نور الدمرداش فنانا قديرا وصاحب أدوار متنوعة، فقد كان من رواد الدراما التليفزيونية مخرجاً، فضلاً عن كونه فناناً قديراً، له الكثير من الأدوار المهمة بين السينما والتليفزيون، وهو من مواليد ١٢ نوفمبر ١٩٢٥ في طنطا، وتخرج في كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتنقل بين أكثر من منصب فني ومنها مراقب عام التمثيليات ومراقب عام البرامج الفنية ثم رئيساً للقناة الأولى، وكان آخرمنصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون، وهو زوج الفنانة القديرة كريمة مختار.

وتحل ذكرى وفاة المخرج والفنان نور الدمرداش، اليوم الأحد الموافق 7 فبراير، والذي يعد واحدا من أهم صناع الدراما المصرية، فقد أخرج العديد من الأعمال الناجحة والتي تعتبر بصمة في تاريخ الفن المصرى، كما أنه شارك في العديد من الأعمال من خلال التمثيل والتي كان يغلب عليها الطابع الكوميدي وكان سبببا في إسعاد المشهدين بطلته على شاشتي السينما والتليفزيون.

المخرج الراحل نور الدمرداش تزوج من الفنانة الراحلة كريمة مختار، وكانت من أنجح العلاقات الزوجية من داخل الوسط الفني والتي أسفرت عن إنجابهم 4 أبناء هم المهندس شريف الدمرداش والمخرج أحمد الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش، وابنة وحيدة هي هبة الدمرداش.

وفي إحدى اللقاءات التليفزيون كشفت الفنانة كريمة مختار، عن قصة التعارف واللقاء الأول بينهم حتى ذهابه لمنزل أهلها، قائلة، كنت بدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان شكلي صغير جدا وليا ضفاير ولبسي باين عليه إني تلميذة مش ممثلة وبلبس حاجات تلفت النظر لأني دخلت المعهد لحبي الشديد للفن وكنت بدرس موسيقى وتمثيل، ومكنتش ببص لشباب خالص ولا يهمني في شئ.

وأضافت كريمة مختار، نور الدمردش كان يسبقني بسنوات لأنه كان وقتها في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى، وهو كان ظابط في سلاح الفرسان وخريج جامعة وله بعض المواصفات بتخلي الناس تبصله وكانت البنات تقعد تتفرج عليه، لكن أنا الحقيقة كنت بخاف منه جدا، وكده كده أنا بعيدة خالص عن الموضوع ده.

وتابعت كريمة مختار، لغاية لما اتقابلنا في مسلسل إذاعي وكان عامل دور شرير واتكلمنا من خلال العمل شوية وهنا بدأ التعارف، ولكن أنا في البداية مكنتش موافقة لأني كنت أسمع إنه شقي ولعبي، ولكن ده كان غير صحيح ومش لازم نصدق كل الكلام اللي بيقولوا الناس لأن الأيام أثبتت أن كل الكلام اللي اتقال عليه غير صحيح تماما.

واستكملت، المهم جم يزورونا وانا قايلة عندي في البيت إني مش موافقة ولكن والدتي قالتلي دول ضيوف اطلعي سلمي بس عليهم وكده وخلاص، ولما شوفت والدته وافقت عليه علطول لأن لما شفت والدته قلت مش ممكن يكون ابن الست دي شخص يكون وحش أبدا وده كان سبب تراجعي عن الرفض وموافقتي على الزواج منه.