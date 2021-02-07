هل المقصود أبوهشيمة؟.. هيفاء وهبي تثير حيرة الجمهور بهذه الكلمات

حيرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور بعد نشر صورة لها على حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام علقت عليها بحديث عن عوارض الإصابة بفيروس كورونا لسنوات.

شاركت هيفاء وهبي متابعيها صورة لها وهي تجلس داخل أحدى سياراتها الفارهة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إطلالة جذابة وكان تعلقها عليها هو ما أثار الضجة.

في تعليق هيفاء وهبي تحدثت عن فيروس كورونا المستجد وفقدان أبرز أعراضه حاسة التذوق، حيث كتبت: “من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة الذوق. بالعودة للوراء إلى شخص عرفته، أعتقد أنني كنت مصابة بالعوارض لسنوات!”.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع تعليق هيفاء وهبي الجريء والموجه إلى أحد الأشخاص مما أثار حيرة المتابعين حول المقصود بهذه الرسالة وانقسمت الأراء ما بين مدير أعمالها السابق محمد وزيري والمتهم الآن بسرقة 63 مليون جنيه وفي انتظار جلسة محاكمته أم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زوج هيفاء وهبي السابق.