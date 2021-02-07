سامية الطرابلسي تثير الجدل في السعودية باعتراف خطير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي جدل كبير بتصريح لها حول إجراء بعض الإجراءات التجميلية مثل البوتكس والفيلر دون الحصول على شهادة طبية وهذا ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث في السعودية.

الطرابلسي أكدت أنها عملت في هذا المجال لأكثر من 6 سنوات في مدينة جدة تحت إشراف جراح تجميل مشهور.

سامية الطرابلسي ظهرت خلال برنامج فكرة سامي الفهري الذي يُعرض على قناة الحوار التونسية وصرحت أنها بنفسها كانت تُجري حقن للفيلر والبوتكس لعديد من المرضى دون أن تحصل على شهادة طبية لكنها فقط حصلت على تدريب لمدة 6 شهور على يد الجراح المختص الذي كانت تعمل معه لسنوات طويلة حتى أنها أصبحت واحدة من أشهر العاملين في هذا المجال.

وعند سؤال المذيع لها عن الخوف من المساءلة القانونية أكدت أنها لم تشعر بالخوف أبداً لأن المسؤول الأخير هو الطبيب الذي يُشرف عليها لذلك هي لم تتورط بأي قضية أو مشكلة طوال فترة عملها في هذا المجال لكن رد سامية الطرابلسي شكل صدمة كبيرة للمذيع والحضور.