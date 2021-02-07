كيف تغير شكل ياسمين صبري بسبب التمارين الرياضية ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

ليس بالجديد على الفنانة المصرية ياسمين صبري، مشاكرة جمهورها صورا أو مقاطع فيديو لها أثناء تأدية التمارين الرياضية الخاصة بها، خاصة وأنه من المعروف عن ياسمين عشقها لممارسة الرياضة، كما أن التمارين الرياضية تستحوذ على جزء كبير من وقتها ببشكل يومي.

وعُرف عن ياسمين حبها للرياضة، وطالما شاركت المُتابعين فيديوهات وصوراً تسجل وتلتقط لها أثناء وجودها في النادي الرياضي وهي تمارس الرياضة وعادة ما تحرص من خلال ذلك على إظهار ليونتها ولياقتها البدنية وخاصة منذ الأشهر الأولى لانتشار فيروس كورونا.

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها، مقطع فيديو، أثناء ممارستها الرياضة، في محاولة لإظهار لياقتها البدنية.

وفي مقطع جريء نشرته الممثلة المصرية عبر حسابها بانستجرام ظهرت فيه من الخلف مع التركيز على منطقة الظهر حيث كانت التمارين الرياضية التي تمارسها تركز على عضلات الظهر.

https://www.instagram.com/p/CK1OafxABnc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

الفيديو الذي نشرته أشعل انستجرام وحقق ملايين المشاهدات في ظرف ساعات قليلة على الرغم من أنه لم يظهر وجهها.

الجمهور والمتابعين تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي حصد الكثير من التعليقات على حركة عضلاتها ومرونة جسدها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “يالهوي يا ياسمين دا انتي رياضيه اوي” و”دا في عضلات” و”بتقلد جورجينا”.

بينما أكد البعض الآخر أن الإهتمام بتكوين عضلات بارزة، هي فكرة يفضلها الرجال أكثر من النساء، مُنتقدين الفيديو وقال أحدهم: “بتعملي عضلات زي الولاد خليكي أنثى”.