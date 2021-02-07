شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا ملاح تستعرض منطقتها الحساسة والجمهور فرحان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا ملاح عدة صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدي أسود، مكشوف الصدر، وبنطلون ليجن بنفس اللون وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وأما من الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.