شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز وشبه عاري – اتفرج نوال الزغبى جننت الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت المطربة نوال الزغبى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي فى الصورة بفستان ذهبي مطرز مكشوف الكتفين والصدر ومكياج صاخب وعلقت “انا جاية اهو بعترف على شان لو حد فيوم ما اعرفش خلاص اهو عرف اني بحبك

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على جانب آخر، حققت أغنية “القوية” للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “القوية” لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.