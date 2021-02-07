شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج الراقصة صافيناز تخلع زوجها – شوف مين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القاهرة ـ في الوقت الذي من المفترض أن تنشغل فيه الراقصة الأرمينية صافيناز بحكم الحبس الصادر ضدها، قررت أن ترفع دعوى خلع ضد زوجها الذي لا يعرف أحد هويته.

برنامج “ET بالعربي” قال في تقرير له أن الراقصة صافيناز أقامت دعوى خلع ضد زوجها ولكنها لم تذكر أسباب رفع الدعوى حتى هذه اللحظة.

صافيناز قد أعلنت زواجها قبل نهاية عام 2014، بينما أخفت شخصية زوجها عن الإعلام، وقالت إنها تحاول أن تراعي مشاعر أولاده وخاصة أنه أرمل.

يُذكر أن صافيناز تواجه حكمًا بالحبس 6 أشهر وبدفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها باهانة علم مصر، في حين أن محاميها قرر استئناف الحكم.