شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بنت طلعت زكريا جننت الشباب بالقصير فوق الركبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمى طلعت زكريا ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قطيفة قصير فوق الركبة باللون النبيتى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها بالضفائر ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.