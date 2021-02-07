تصريحات صادمة من محامي رانيا يوسف عن الإعلامي العراقي نزار الفارس

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد طارق العوضي محامي الفنانة المصرية رانيا يوسف على إعلان الإعلامي العراقي نزار الفارس بمقاضاة موكلته إثر الأزمة الدائرة بينهما على خلفية بثه تصريحاتها عن الحجاب في حلقتها معه.

وقال العوضي: “أنا قرأت البيان وشكراً إنه أقر بأنها طلبت منه حذف الجزء الخاص بالحجاب، ولكن الحقيقة أنه لم يحذف، وهذا يعتبر إقراراً منه بأنه لم يكن محل ثقة”.

وأضاف الممثل القانوني لرانيا يوسف: “هذا أحدث لنا مشكلة، ونحن أرسلنا لنزار ولمخرج البرنامج رسالة صوتية طلبنا منهما قبل إذاعة الحلقة عدم عرض التصريح الخاص بالحجاب ووافقا وقالا: “هنشيله، وهو أقر في البيان أننا طلبنا ده وإحنا بنشكره جداً على بيانه”.

وأكد العوضي، أن رانيا لم توافق على جميع الأسئلة التي طرحت عليها، كما أن نزار ادعى قبل ذلك بأن موكلته تحصلت على مقابل مادي بعد تسجيل الحلقة معها.

ونوه بأنه أجرى جميع الإجراءات القانونية اللازمة ولكنه لم يقدم بلاغاً للنيابة العامة قائلاً: “إحنا مش هنحبس إعلامي”.

ولفت العوضي إلى أنهم اكتشفوا أن القناة التي يعمل بها الفارس غير مرخص العمل لها في مصر، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية بصفته الجهة المختصة.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي للسفارة العراقية في مصر، وكذلك إطلاع الخارجية من أجل أن تتعامل الجهات الخارجية مع الأمر، مؤكداً: “إحنا مش هنحبس إعلامي أكيد”.

وأوضح محامي رانيا يوسف: “نحن فوجئنا بنشر نزار تصريحات رانيا عن الحجاب رغم أنه وعدها بعدم عرضها ولدينا تسجيلات تؤكد ذلك”، مردفاً: “أرجو نزار أن يقدم بلاغاً”.

ولم يكشف محامي رانيا يوسف عن مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها واكتفى بقوله: “هنشوف لسه مطالبنا”.