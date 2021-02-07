جسده الضخم أدخله عالم الشر.. إبراهيم عبد الرازق الفنان الذي مات على خشبة المسرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتحم عالم الشر بسبب بنيانه الجسماني وملامحه الحادة فأجاد ونال شهرة كبيرة.

وعلى مدى عمره القصير شارك الفنان الراحل إبراهيم عبدالرازق في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية.

ولدعبد الرازق في شربين بمحافظة الدقهلية في يوم 18 مايو عام 1942 ، حصل على الثانوية العامة ولم يستمر فى الدراسة وجاء إلى القاهرة بعد أن مثل فى فرقة شربين المسرحية، ثم فرقة المنصورة.

إبراهيم عبدالرازق شارك في بطولة عدة مسرحيات أهمها: أدهم الشرقاوى ، مأساة جميلة، ولا العفاريت الزرق، العرضحالجى، الملك معروف كما أخرج مسرحيات للمدراس الثانوية والمعاهد العليا ومراكز الشباب وحصل على عدة كؤوس تميز فى عدة أعمال تلفزيونية، منها :الزوبعة، غالية .

جسد في السينما دور الشرير لتركيبته الجسمانية، وقدم هذه الأدوار بكفاءة ومن هذه الأفلام المطارد، عنتر شايل سيفه، البعض يذهب للمأذون مرتين.

وفي يوم 29 يناير عام 1988 صدم الجمهور بوفاة الفنان إبراهيم عبدالرازق على خشبة المسرح أثناء مشاركته في مسرحية كعبلون مع النجم سعيد صالح.