شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – رانيا يوسف بملابس شفافة هتوريك اللحمة البتلو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وطهرت رانيا يوسف بفستان شيفون وردي اللون وهي جالسة بشكل وصف بالجريء حيث كشفت الكثير من جسدها، واشعلت معجبيها على المواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن مسلسل “لعبة” الجزء الثاني يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.