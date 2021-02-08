طبيبة تجميل تصدم عشاق جورية فرغلي بمعلومات خطيرة عن حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمت طبيبة التجميل ماريا مارتا روباتي عشاق الفنانة المصرية حورية فرغلي وطالبتهم بخفض سقف التوقعات الخاصة بنتيجة الجراحة المنتظرة لها.

الطبيبة صدمت عشاق الفنانة مؤكدة خضوعها لعدة عمليات في الأنف سابقا، تسبب بالتأكيد في تغيير تام بشكل وخصائص الأنسجة، وأن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تفتت العظام وإنما في تلف الغضاريف.

وأوضحت ماريا مارتا روباتي وهي طبيبة غير معالجة لحورية فرغلي في لقاء مع برنامج ” ET بالعربي أنه من الممكن للطبيب المعالج أن يستعين بقطعة من الغضاريف سواء من الأذن أو من القفص الصدري.

أشارت إلى أن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون.

وأكدت ماريا أن الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة، لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية.

هذا وقد تم الغاء جراحة حورية فرغلي في اللحظات الأخيرة بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ24 ساعة.

وينتظر الطبيب الأمريكي المعالج لحورية فرغلي تحديد موعد آخر للجراحة الأولى، ونقل برنامج ” ET بالعربي ، عن مصادر مقربة من حورية فرغلي، قولها إن الأخيرة دخلت المستشفى حيث تقضي وقتها داخل غرفة عادية.