شريف دسوقي يهدد بالانتحار ونقيب الممثلين يتدخل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هدد الفنان شريف دسوقي، الذي جسّد شخصية سبعبع في مسلسل بـ100 وش، بالانتحار، في حال عدم إنهاء أزمته مع المنتج أحمد الجنايني.

شريف دسوقي قال عن أزمته مع منتج فيلم وقفة رجالة هقتل نفسي في ميدان عام، لو مختش حقي من أحمد الجنايني.

وتابع: محامي عشان يرفع لي قضية مش هجيب، أنا بناشد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب.

كما طالب دسوقي بتعويض مادي، نظراً لأنه تعرض لإصابة خلال تصوير فيلم وقفة رجالة.

وبعد تدخل الفنان أشرف زكي في محاولة منه لحل الأزمة التي انتشرت قبل أيام بين الفنان والمنتج أحمد الجنايني، وأكد أطراف الأزمة أنها انتهت.

وبدأت هذه الأزمة عندما طالب شريف دسوقي، بتعويض مقابل الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة.

وصرّح دسوقي عن هذه الإصابة قائلاً: كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت خد وقت طويل حوالي 4 ساعات.

وتابع: وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج.

استكمل دسوقي حديثه عن ما تعرض له: بعد ساعة تقريباً بدأت الناس تختنق، والممثلين يشتكوا، لكن أنا أغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة.

وأضاف: طلع لي خراج في رجلي وحسيت بألم شديد، والموضوع احتاج تدخل جراحي ومكنتش قادر حد يقرب من رجلي بسبب الألم.