دينا الشربيني تتجاهل تسريبات تفضح حقيقة مشاكلها مع عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجاهلت الفنانة دينا الشربيني التسريبات الأخيرة حول معاناة عمرو دياب معها بآخر عامين بسبب غيرتها الزائدة.

التسريب الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا إلى مصدر يدعي أنه من أقرب أصدقاء عمرو دياب، كشف أن الأزمة الأخيرة بين عمرو ودينا لم تكن الأولى.

وقال إن مشاجرتين نشبت بينهما سابقا لنفس السبب وهو غيرة دينا الشديدة على دياب، ورفضها موافقته على التصوير بحميمية مع المعجبات الحسناوات.

الأزمة الأولى نشبت في عطلة الصيف بالساحل الشمالي عندما وافق عمرو على التصوير مع الفتيات الجميلات بمنتجع خاص في مارينا، وتكررت الأزمة لنفس السبب أثناء تواجدهن في مدينة الجونة لحضور حفل زفاف ابن شقيقة طارق العريان.

رفضت دينا وقتها مصاحبة دياب إلى الحفل، وتكررت الواقعة بنفس المدينة، وقال المصدر إن عمرو عاش أسوأ عامين في حياته بسبب غيرة دينا من المعجبات.

البعض توقع أن ترد دينا الشربيني على التسريب مجهول المصدر، ولكنها قررت التركيز على استكمال تصوير مسلسلها قصر النيل لموسم رمضان 2021.