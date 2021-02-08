هل طُرد محمد رمضان من عزاء الفنان عزت العلايلي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بطرد الفنان محمد رمضان من عزاء الفنان الراحل عزت العلايلي وتعدي نجل الأخير عليه بالضرب.

محمود عزت العلايلي، قال: محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح، وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته من العزاء.

وأضاف: عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده.

وكان الفنان الكبيرعزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان، قبل وفاته، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36.

وأكد الفنان الراحل أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

فيما رد الفنان المصري محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة. وقال محمد رمضان، في تصريحات تلفزيونية: عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن.