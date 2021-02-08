شكرا لقرائتكم خبر عن بوصلة رقص ساخنة .. اتفرج فيفي عبده ترد على شائعة وفاتها بصدر عريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

و تظهر فيفي عبدة في وصلة رقص شرقي لها، معلقة علي الفيديو: “اسكيوزمي بقي بليين الكرونة ربنا يستر”.

و تفاعل معها الكثير من المتابعين علي الفيديو، منقسمين في ارائهم حول الفيديو و رقصها بعد مرضها الشديد التي لجأت فيه لطلب الدعاء لها من قبل متابعيها لشدته مرضها.