شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس ضيقة – اتفرج منة فضالى زغللت عيون الشباب بالمنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت منة فضالي بإطلالة مميزة بهاف ستومك قائلة : خليك متفائل لو عايز تنجح ، لا تستلم و هتقدر تعدي ، صباح الخير سوريا

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “قيد عائلى” من إنتاج “فنون مصر” وإخراج “تامر حمزة”.

العمل بطولة الفنانين “عزت العلايلي” وصلاح عبدالله وبوسى” ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ‘ محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون”.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين