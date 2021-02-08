شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع شهير يفقد السيطرة على غريزته أمام رانيا يوسف.. اتفرج ماذا فعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مذيع لبناني على التحرش بالفنانة المصرية رانيا يوسف، اثناء مقابلة تلفزيونية اجراها معها في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر المذيع الشاب في مقطع فيديو المقابلة، وهو يقترب من الفنانة رانيا يوسف، ويمسك بخصلات شعرها ثم يشمها بنفس طويل.

وردد المذيع خلال شمه لشعر الفنانة المصرية، قائلا: “ممكن اشم رائحة شعرك” وهو يضحك ثم يكرر الشم دون أن يأبه بالمشاهدين أو ينتظر موافقتها على شم شعرها.

وانتهى مشهد التحرش المباشر برانيا يوسف، بقول المذيع اللبناني مبرراً جراءة تحرشه: “رائحة شعرك كاز”. فقامت رانيا بنفي ما قاله رغم أن هدفه الواضح كان إيجاد تبرير لما قام به.

من جانب آخر، تمثل الفنانة المصرية رانيا يوسف مجدداً أمام المحكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، يأتي ذلك بعد تحديد موعد محاكمتها بتهمة خدش الحياء.

وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية في مصر جلسة الـ21 من فبراير المقبل للنظر في دعوى مقامة ضد رانيا بشأن تصريحاتها حول الحجاب.

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسؤول عن حملة “تطهير المجتمع” طالب فيها بمحاكمة “يوسف” بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وكان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج “مع الفارس” والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيه بطريقة خارجة وتخدش الحياء بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

وكانت نيابة جنح قصر النيل قد حددت أيضا يوم الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة “ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة”.