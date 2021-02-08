سعرها صادم.. حمو بيكا يفاجئ الجمهور بأول صورة لسيارته الجديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار مغني المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل، وذلك بعد نشره صورة لسيارته الجديدة ماركة شيفرولية كورفيت C7.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرها حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد ظهر بجوار سيارة فارهة.

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وعلّق حمو بيكا على الصورة، قائلًا: «الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

ويبدأ سعر السيارة التي نشر بيكا صورة له معها، من 44.000 (690 ألف جنيه تقريبا) حتى 98.000 دولار (ما يزيد عن مليون ونصف جنيه).

وكان حمو بيكا، شارك جمهوره ومتابعيه في ديسمبر الماضي، صورة سيارته المرسيدس الجديدة، وعلّق عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “يارب استرها علينا”.