شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اتفرج إلغاء عملية حورية فرغلي قبل دقائق من إجرائها والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر الطبيب الأمريكي المعالج للفنانة حورية فرغلي إلغاء عملية التجميل قبل دقائق من إجرائها.

و أشارت التحاليل إلي انخفاض نسبة الهيموجلبين في دم حورية بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ 24 ساعة ، حسبما نشرت ” اليوم السابع ” .

و الكدمة أدت إلي تأثير في نسبة الهيموجلوبين في دمها مما دفع الطبيب إلي وقف العملية الجراحية نظرا لخطورة الموقف ، و هو ينتظر تحديد موعد آخر للجراحة الأولي والتي سيتحدد إجرائها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات القادمة .