شكرا لقرائتكم خبر عن بافخاذ عارية – اتفرج لاميتا فرنجية كشفت عن جسمها العريان بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بنشر جلسة تصوير أظهرت قوامها الرشيق، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لاميتا بالظهور خلال جلسة التصوير وهي مرتدية ملابس البحر البكيني الاسود وعلقت “كل شيء اللمسات الخفيفة مملكتنا”

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

وشاركت لاميتا فرنجية مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.