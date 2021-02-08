أميرة محمد تجيب بجرأة عن سؤال محرج لأي امرأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجابت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن سؤال محرج وكشفت الكثير من أسرارها في لقائها مع الإعلامي صالح الراشد ببرنامجه السندريلا.

خلال اللقاء سأل صالح الراشد عما إذا كانت أميرة محمد قد تجاوزت الأربعين من عمرها أم لا لترد على سؤاله الذي اعتبره الجمهور محرجاً ببساطة حيث أكدت أنها من مواليد عام 1981 أي أن عمرها حالياً 39 لأن عيد ميلادها في بداية شهر ديسمبر.

صالح سألها عن سر الإعلان البسيط عن عمرها فأكدت أنها شخص متصالح مع نفسه لأقصى درجة وترى أن العمر أمر طبيعي ولا داعي للخجل من الإعلان عنه.

أميرةحتى تحدثت عن فنانة خليجية أخرى أكبر منها بـ4 سنوات لكنها تُنقص دائماً بعض السنوات من عمرها الحقيقي حتى أصبحت اليوم أصغر منها، لكن هذا التصريح تسبب في جدل كبير ودفع البعض للسؤال عن هوية هذه النجمة.

أما عن شعورها للوصول إلى سن الأربعين فأكدت أنها تشعر بحماس كبير لأن مرحلة الـ30 كانت صعبة ومرت بها بالعديد من التغييرات لذلك تأمل أن تكون الـ40 أفضل وتشهد بعض الاستقرار وأضافت أن المرأة في العموم تعاني من حساسية تجاه الكشف عن عمرها.

الإعلامي الكويتي صالح الراشد طرح على أميرة محمد سؤال آخر حول ما تحققه من أرباح لكنها أكدت أن الفن يوفر لها ما يكفي من المال كي تعيش حياتها لكن عند سؤالها عن أرباحها من السوشيال ميديا أوضحت أن التواجد عليها حقق لها ثروة هائلة أكبر مما تتوقع بكثير.