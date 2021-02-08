صبري فواز يعلن إصابته بفيروس كورونا ويدخل العزل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان المصري صبري فواز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تدوينة نشرها في حسابه على فيسبوك.

ودخل فواز في العزل المنزلي وأكد أن حالته الصحية مستقرة.

وبسبب الإصابة اضطر القائمون على مسلسل قصر النيل الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني إلى تأجيل تصوير مشاهد صبري فواز، حتى تعافيه، بعد إجراء تعديلات على جدول التصوير حتى لا يتعطل العمل.

يجسد الفنان في المسلسل شخصية زوج الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي تضطر بطلة العمل دينا الشربيني، بعد وفاة شقيقه الذي كان زوجها، للموافقة على الزواج منه.

أما أحداث المسلسل فهي تدور في حقبة الستينيات في إطار اجتماعي حول صراعات العائلات على الميراث.