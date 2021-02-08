مطرب تونسي شهير يكشف عن قصة حب سرية مع ليلى علوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المطرب التونسي شريف علوي، واقعة غريبة تتعلق بالفنانة المصرية ليلى علوي.

في لقاء مع الإعلامي الهادي زعيم، ضمن برنامج “فكرة سامي الفهري” والذي يقدّمه على قناة “الحوار التونسي”، ادّعى شريف أنه عاش قصة حبّ مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

علوي أوضح أنه التقى بها في كواليس أحد المهرجانات عام 1984، مشيراً إلى أنها إنسانة جميلة جداً وفي غاية السحر، وأنها هي أيضاً وصفته بالجميل.

وأضاف أن هناك بعض المشاكل التي حالت دون ارتباطهما، منها أن والدتها كانت تمنعها من الزواج عموماً في ذلك الوقت، غير أن المشكلة حُلّت وتزوجت بعد ذلك، مؤكداً أنهما التقيا مجددا في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، وبعدها لم يتواصلا مرة أخرى.