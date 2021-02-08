أنوثة رانيا يوسف الطاغية وملابسها تفقد مذيع شهير السيطرة على غريزته.. اتفرج ماذا فعل

عدن - ياسمين عبد العظيم - واقعة صادمة قام بها أعد المذيعين اللبنانيين، حيث تحرش بالفنانة رانيا يوسف، وذلك في أحد المهرجانات الفنية.

وظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي رانيا يوسف، أثناء مقابلة تلفزيونية تبين بعد ذلك أنه تم التقاطه في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وبحسب ما جاء في الفيديو الذي أعاد رواد مواقع التواصل تداوله، فقد ظهر المذيع الشاب في مقطع فيديو المقابلة، وهو يقترب من الفنانة رانيا يوسف، ويمسك بخصلات شعرها ثم يشمها بنفس طويل.

وردد المذيع خلال شمه لشعر الفنانة رانيا يوسف، قائلا: “ممكن اشم رائحة شعرك” وهو يضحك ثم يكرر الشم دون أن يأبه بالمشاهدين أو ينتظر موافقتها على شم شعرها.

وانتهى مشهد التحرش المباشر برانيا يوسف، بقول المذيع اللبناني مبرراً جراءة تحرشه: “رائحة شعرك كاز”. فقامت رانيا بنفي ما قاله رغم أن هدفه الواضح كان إيجاد تبرير لما قام به.