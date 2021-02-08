سيدة أعمال شهيرة تصدم الجميع: فنان كبير خدني شقته وصور معايا فيديو (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تفاصيل صادمة روتها سيدة الأعمال الشهيرة منى الغضبان، وذلك بشأن انتشار مقاطع فيديوهات غير لائقة لها مع مخرج شهير.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول الاعترافات التي أدلت بها منى الغضبان أمام النيابة وما تبعها من انتقادات شديدة ضدها.

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وقالت السيدة في التحقيقات إنها هي التي ظهرت بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وأضافت أن المخرج كان قد وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

وأشارت السيدة منى الغضبان في التحقيقات أن المخرج الشهير قام بتسريب الفيديو بنفسه دون أن تعلم السبب الحقيقي وراء قيامه بهذا الأمر.

وأصيبت سيدة الأعمال منى الغضبان، بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل يوم واحد من قرار تجديد حبسها.