فيديو غير لائق لـ أحمد عدوية مع راقصة شهيرة يثير غضب الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات مسربة للمطرب الشعبي الشهير أحمد عدوية برفقة الراقصة الروسية ديانا.

ووفقًا لما جاء في المقاطع التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، فقد ظهر الفنان أحمد عدوية برفقة ديانا، والتي ارتدت فستان قصير مكشوف الصدر، وأدت وصلة رقص على موسيقى إحدى الأغاني الشعبية.

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وفي الفيديو ظهر الفنان أحمد عدوية يمسك بها من منطقة حساسة، حيث وضع يده على اردافها.

وركزت تعليقات المتابعين على نظرات أحمد عدوية لمنطقة حساسة في جسد الراقصة ثم تحسسه لتلك المنطقة، متضمنة انتقادات شديدة من قبل بعضهم، وسخرية من قبل البعض الآخر.

أما المقطع الثاني والذي قيل إنه مسرب من السهرة نفسها، فظهر فيه «عدوية» وهو يتراقص بجانب ديانا، ويضع يده على صدرها تماما، وأرسل لها بعض الإيماءات الغريبة بوجهه.

وفي المقطع رددت الراقصة ديانا: «أيوه يا عدوية يا حبيبي أيوه»، فاقترب عدوية منها اكثر وامسك يدها ثم حاول تقبيلها في نهاية المقطع بحسب ما ظهر.