ابنه أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها في أحضان فنان شهير.. ورد فعل والدها مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت ملك زاهر، شقيقة الفنانة ليلى أحمد زاهر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لشقيقتها في أحضان الفنان تامر حسني.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول الصورة بشكل كبير، والتي ظهرت فيها ليلى أحمد زاهر تحتضن النجم تامر حسني.

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وظهرت ليلى أحمد زاهر محتضنة تامر حسني، بكلتا يديها من الخلف، بحضور والدها ووالدتها وشقيقتها، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين.

وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل عن انزعاجهم من المشهد الذي احتوته الصورة، فيما اعتبرها البعض أنها استفزاز لزوجة الفنان تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وللمصريين الذين لا يقبلون بأن تتعلق فتاة على ظهر شاب لا تمت له بأي صلة قرابة.

ودخل والد النجم أحمد زاهر الفنانة ليلى زاهر على الخط، حيث أبدى إعجابه بالصورة، وعلق عليها قائلًا: «حبايبي».

وتسبب تعليق أحمد زاهر في تعرضه لموجة حادة من الانتقادات من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا.