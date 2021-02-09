أول صورة من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة من عقد قران الفنانة حلا شيحة على الداعية الشاب والمنتج الفني معز مسعود.

وظهرت الفنانة حلا شيحة في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل بفستان الزفاف الأبيض برفقة زوجها معز مسعود.

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وارتدت حلا شيحة فستان من الدانتيل، حيث حرصت أن تظهر بإطلالة بسيطة جدًا مع ماكياج هادئ.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها، صورة من حفل عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على معز مسعود.

ونشرت «هنا» الصورة عبر خاصية “ستوري”«» بموقع الصور «إنستجرام»، وعلقت عليها: «الزهور هي أفضل صديق للفتيات.. أمزح.. الألماس أكيد هو أفضل صديق».

كانت هنا قد صرحت في ديسمبر الماضي عن قرب زواج شقيقتها، وأنها تعيش قصة حب وسعيدة جدًا بها وتمنت لها التوفيق في حياتها دون الكشف وقتها عن معز مسعود.