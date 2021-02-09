غادة عادل تكشف حقيقة زواجها من حسن شاكوش

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت الفنانة غادة عادل، لتكشف طبيعة علاقتها بالفنان حسن شاكوش، بعد تداول صورة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع شائعة ارتباطهما عاطفيًا وأنهما في طريقهما للزواج.

وقالت غادة عادل، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “الإنستجرام”: “حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله”.

وكانت غادة قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها مريم مؤخراً بنشر مجموعة صور لهما عبر خاصية الاستوري، وعلقت غاده عادل على الصور، قائلة: “كل سنة وانتي طيبة مريم بحبك”.

وكانت الفنانة غادة عادل خرجت قبل حوالي عام وتحدثت بكل صراحة عن علاقتها بطليقها المخرج مجدي الهواري، وكيف تغيرت الأمور بينهما بعد الانفصال حتى استطاعا أن يكونا صديقين.

غادة قالت خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم” إن علاقتها الآن بطليقها مجدي الهواري جيدة للغاية، فهما صديقان ويتعاملان بحب ومودة لأن بينهما أولاد إلى جانب تلك السنوات الطويلة التي جمعت بينهما.

وأضافت أن بعد انفصالها مباشرة عن مجدي الهواري لم تكن الأمور بينهما جيدة، نظراً لتغير الوضع ولم يستطيعا وقتها أن يتعاملا مع بعضهما البعض بشكل عفوي، ولكن بعد فترة تبدل الأمر تماماً وأصبحا صديقين وبينهما تفاهم.

الجدير بالذكر أن غادة عادل أعلنت انفصالها عن زوجها مجدي الهواري عام 2018، دون أن تكشف السبب وراء طلاقهما رغم صدمة وقع الخبر على الجمهور نظراً لأن الانفصال حدث بعد 20 عاماً من الزواج ونتج عنه خمسة أبناء.