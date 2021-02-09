شيري عادل تخرج عن صمتها وتعلق على زواج حلا شيحة ومعز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت الفنانة المتألقة شيري عادل عن صمتها وعلقت على زواج طليقها الداعية والمنتج الفني معز مسعود من الفنانة حلا شيحة.

وقالت شيري عادل في تصريحات صحفية: «ربنا يسعدهم ويوفقهم في حياتهم… أما مس علق على أي حاجة تاني لأن دي حياتهم الخاصة وحاجة ترجع ليهم».

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واحتفل الداعية الإسلامي مساء أمس بعقد قرانه على النجمة حلا شيحة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وذلك بعد قصة حب بينهما استمرت لأكثر من 9 أشهر.

وأُقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر الحضور على أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين فقط، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان أحمد شيحة والد العروس أن حلا شيحة حذرت المسؤولين في الفندق من دخول الصحفيين والمراسلين لتغطية عقد قرانها.