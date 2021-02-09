من كرة القدم إلى الفن.. كيف تغير مسار ظافر العابدين؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان التونسي ظافر عابدين، إنه لم يخطط لتغيير مسار حياته من كونه لاعب كرة قدم والتحول إلى مهنة التمثيل، مؤكدا أنه كان يعشق الأخيرة كمجرد متفرج، واحتاج للكثير من الثقة في النفس حتى يحترف الفن، لأنه بالأساس شخصية خجولة.

وأضاف ظافر عابدين في برنامج its show time، المذاع على قناة قناة سي بي سي أن هناك ظروف ابعدته عن كرة القدم وكان حلمه وحبه الأول هو كرة القدم.

وتابع ظافر عابدين: كان عندي حب التمثيل ومشاهدة الفنانين من التلفاز فقط، ولم اكن مقتنعا بأن أكون ممثلا في يوم من الأيام وكنت خجولا في البداية.

وواصل ظافر عابدين قائلا: دفعت نفسي للحصول على الثقة ودخلت مجال التمثيل وأنا أحب التمثيل ولدي شغف فيه.

وحول الفارق بين صناعة السينما في العالم العربي وبين هوليوود، قال ظافر: نحتاج إلى التحضير بشكل أكبر من أجل إنجاز الأعمال الفنية بشكل أفضل، ومجاراة الأعمال الفنية العالمية التي نشاهدها.

وكشف ظافر العابدين عن رؤيته لكيفية تواجد الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الأمر صعي ويحتاج إلى الكثير من التوازن، وأضاف ردا على سؤال الإعلامية مها الصغير عن أهمية السوشيال ميديا بالنسبة له، وطرحت عليه مقولة لبيل جيتس إذا لم تكن موجودا على الإنترنت، أيا كان نوع عملك، سواء في الفن أو الأعمال التجارية، فلن تكون موجودا.

وأجاب ظافر العابدين: أكيد بيل جيتس فاهم أكثر في الموضوع. أقول التواجد في السوشيال ميديا مهم، لكن ما مقدار التواجد، هذا ما يجب أن يركز فيه الإنسان. لكن الهوس، والوصول لحالة مرضية، وأن تكون على السوشيال ميديا كل 4 دقائق أو دقيقتين، هذا ربما كثير جدا، يجب التوازن الصحي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يمانع ظافر من احتراف ابنته عالم الفن، مؤكدا أنه سيحترم اختياراتها مثلما رغب طوال حياته في احترام الناس لرغباته واختياراته.