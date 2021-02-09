ثروة فيفي عبده تقفز إلى مستويات قياسية.. والراقصة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده تعتبر واحدة من المشاهير ليس في مصر فقط بل وفي الوطن العربي أيضا. وتعمل فيفي عبده في مجال الرقص منذ طفولتها، حيث أحبته منذ الطفولة ولكن والداها كان رافضا دخول ابنته عالم الفن والرقص تحديدا.

اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم. وتعد من مواليد عام 1953م في محافظة المنوفیة لأسره فقیرة، وكان والدها یعمل شرطیا برتبة “صول” في إدارة مرور القاھرة. حیث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة.

بعد رفض والدها دخولها مجال الرقص هربت فيفي عبده من بيت أهلها وانضمت لفرقة “عاكف”، ثم ظهرت بعد ذلك كراقصة في عدد من الأفلام والأعمال السينمائية.

رشحتها المخرجة إيناس الدغيدي للاشتراك في بطولة فيلم “إمرأة واحدة لا تكفي” أمام النجم أحمد زكي وكان هذا العمل هو الأول لها في مشوارها كممثلة، ونجحت في إثبات موهبتها في التمثيل أيضا.

تزوجت فيفي عبده سبعة مرات اغلبهم رجال أعمال عرب، أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الاول كمال مجاهد رجل الاعمال السعودي. ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الاعمال الاردني الفلسطيني الاصل محمد الدراوي.

وكما ذكر أن الفنانة فيفي عبده ولدت لأسرة ليست غنية الا أنها نجحت في تكوين ثروة كبيرة خلال مشوارها الفني الطويل الذي تجاوز الأربعين عام، فقد بلغ رصيدها الفني،8 مسرحيات، و 15 مسلسل،وأكثر من 40 فيلم.

وفقا لإحصائيات موقع celebrity net worth، فقد بلغت ثروة فيفي عبده ما يقرب ٥٠ مليون دولار اي أكثر من نصف مليار جنيه مصري بقليل. وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا المختلفة لضخامة المبلغ.