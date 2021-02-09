برومانسية شديدة.. أول طلب من معز مسعود لزوجته حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الداعية والمنتج معز مسعود بعقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد انتهاء أشهر عدتها وحصولها رسميا على اطلاق منزوجها.

معز طلب من حلا شيحة أن تحافظ على ابتسامتها التي ميزت اطلالتها في الصور المنشورة من مراسم عقد القران.

معز نشر صورة تجمعه بالعروس حلا شيحة ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وعلق عليها عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا: حافظي على الابتسامة والتألق يا حبي.

وحرص معز مسعود على غلق خاصية التعليق أمام متابعيه تحاشيا للتعليقات السلبية المتوقعة، خاصة وأن حلا تعد الزوجة الرابعة له في فترة قصيرة.

وأعلنت حلا شيحة زواجها رسميا ونشرت صورة من مراسم عقد القران تجمع معز مسعود ووالدها أحمد شيحة وعلقت عليها قائلة: اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة، وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا.