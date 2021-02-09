بالعباية.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - الكاتبة الجميلة والإعلامية المتميزة والفنانة الشابة ياسمين الخطيب شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من أحدث ظهور لها، وبإطلالة رقيقة وفستان ابيض رائع أبرزت جمالها ورشاقتها، وعلقت عليها قائلة ” سيبقى الياسمين أبيض مهما خانته الفصول”.

الصورة التي نشرتها ياسمين لاقت ردود افعال كبيرة من قبل المتابعين والمحبين للنجمة المتألقة ، وجائت أبرز التعليقات مثل: “اكتر واحدة بيليق عليها الابيض فى العالم ، قمة الانوثه والدلال ، ابيض وقشطة ، عود البطل ملفوف ، جميلة الجميلات”.

كما قامت ياسمين الخطيب كذلك بمشاركة متابعيها بمجموعة صور، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وخاطفة للأنظار، مرتدية قفطان مغربي باللون الأزرق و مطرز بالنقوش الذهبية من الجناب والمنتصف.

وأرفقت الصور التي نشرتها بتعليق: “ولون الامل أزرق” لتنهال عليها التعليقات من المتابعين الذين أبدو اعجابهم بهذه الاطلالة وجائت التعليقات مثل: “انتى جميله فى كل احوالك يا ياسمين – انا بعشق جمالك والله – العبايه دي هتتباع وهيبقى عليها طلب بالهبل”.

وكانت ياسمين الخطيب ذكرت مؤخرا في تصريحات صحفية عن تعاقدها بأكثر من عمل سينمائي مع إحدي شركات الإنتاج.

كما أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد “طلعت حرب 2″ والذي تشارك به كممثلة لأول مرة، حيث انتهى تصويره مؤخرا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.